Consigli Fantacalcio
Marco Trombetta

Chi schierare al Fantacalcio nella 15ª giornata di Serie A: tutti i consigli

Tutti i consigli per il Fantacalcio nella 15ª giornata di Serie A. Chi schierare partita per partita.

Chi schierare al Fantacalcio nella 15ª giornata di Serie A?

Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.

Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 20.45 di venerdì 12 dicembre, quando si giocherà Lecce-Pisa.

  • LECCE-PISA

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Banda, Gaspar, Meister, Akinsanmiro

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Stulic, Tramoni

    Banda ha segnato l'ultima in casa e in leghe numerose si può lanciare. Gaspar per il modificatore e per le palle inattive. Meister ha una chance da titolare senza Nzola, anche lui nome buono per leghe numerose. Akinsanmiro bella scommessa per il centrocampo, anche in ottica bonus.

    Partita tecnicamente alla portata, ma Stulic in questo momento è solo un grande rischio insufficienza. Idem Tramoni, non fatevi troppo intrigare dalla possibilità che sia titolare. 

  • TORINO-CREMONESE

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Zapata, Coco, Vandeputte, Vardy

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Asllani, Pezzella

    Adesso o mai più con Duvan Zapata: si è sbloccato e merita fiducia. Coco un nome interessante tra modificatore e bonus, Vandeputte a centrocampo ci sta per un +1, Vardy non va lasciato fuori perché comunque il Torino concede e lui negli spazi va a nozze.

    Asllani sin qui assai deludente, non è uno slot da occupare. Pezzella tra ballottaggi e brutti voti è meglio lasciarlo in panchina. 

  • Ondrejka ParmaGetty

    PARMA-LAZIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Ondrejka, Benedyczak, Castellanos, Cancellieri

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Cutrone, Tavares

    Ondrejka ha già segnato una doppietta alla Lazio e ci piace molto come scommessa in questa giornata. Così come Benedyczak, rilanciato da Cuesta e anche possibile rigorista. Insistete su Castellanos perché può tornare al +3 al Tardini, ma anche Cancellieri al ritorno da titolare è un'ottima mossa per l'attacco.

    Cutrone ha perso il posto nelle ultime giornate, per adesso tenetelo fuori. Tavares non dà garanzie, il giocatore dello scorso anno è sparito. 

  • ATALANTA-CAGLIARI

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - De Ketelaere, Zalewski, Esposito, Palestra

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Pasalic, Obert

    De Ketelaere si è sbloccato in Champions e merita fiducia. Zalewski invece potrebbe sbloccarsi, provate a schierarlo titolare. Esposito e Palestra in grande forma, vanno messi entrambi anche a Bergamo. Il secondo, tra l'altro, è l'ex.

    Pasalic in calo nelle ultime giornate, non è una prima scelta. Obert da quinto potrebbe intrigare, ma rischia di soffrire dietro. 

  • MILAN-SASSUOLO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Saelemaekers, Loftus-Cheek, Volpato, Koné

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Nkunku, Laurienté

    Saelemakers non va lasciato fuori per nesun motivo, da bonus in questa giornata. Loftus-Cheek la scommessa a centrocampo. Volpato ve l'avevamo già consigliato settimana scorsa, è in fiducia e da centrocampista si può mettere anche a San Siro. Un altro 'on fire' è Koné, occhio a non sottovalutarlo.

    Non preferite Nkunku ad attaccanti più in forma, rischia di rivelarsi un errore. Laurienté evanescente più che mai, potete lasciarlo in panchina. 

  • Mandragora Fiorentina JuventusGetty

    FIORENTINA-VERONA

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Kean, Mandragora, Mosquera, Giovane

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Nicolussi, Orban

    Partita delicatissima, affidatevi a chi della Fiorentina può davvero concretamente combinare qualcosa, ossia Kean e Mandragora. Nel Verona la sorpresa è Mosquera, che ha ritrovato continuità e bonus. Da confermare insieme a Giovane, in questo momento intoccabile.

    Nicolussi male anche in Conference, meglio lasciarlo fuori. Orban è reduce da 90 minuti in panchina, non fateci affidamento. 

  • UDINESE-NAPOLI

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Zaniolo, Ekkelenkamp, Politano, Elmas

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Davis, Lang

    Zaniolo qualcosa può combinarla, ci sta schierarlo. Ekkelenkamp al Napoli ha già segnato, sta giocando di più e potrebbe diventare una bella scommessa da leghe numerose. Politano non va snobbato, ci aspettiamo un bonus. Elmas jolly di giornata, schieratelo a prescindere dal minutaggio.

    Davis rischia di andare a sbattere contro i centrali del Napoli. Lang non dà mai certezze, da attaccante non vale la pena. 

  • GENOA-INTER

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Colombo, Malinovskyi, Bonny, Zielinski

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Thorsby, Sucic

    Colombo con De Rossi si è trasformato. Super positivo, diventa schierabile come terzo slot anche in una partita così. Malinovskyi da rigorista ancor di più, mettetelo in campo. Chance per Bonny in vista, ovviamente va schierato. Zielinski al posto di Calhanoglu, con l'opzione rigori.

    Thorsby stavolta più da malus che da bonus, Sucic viene da 4 insufficienze nelle ultime 5. Non proprio da fanta. 

  • David Juventus Pafos Champions LeagueGetty Images

    BOLOGNA-JUVENTUS

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Cambiaghi, Pobega, David, McKennie

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Zortea, Koopmeiners

    Cambiaghi può esaltarsi e ritrovare bonus, Pobega viene sempre sottovalutato ed è in queste partite che va messo. David adesso si schiera, bisogna approfittare del momento sperando trovi continuità. McKennie è un jolly da sfruttare, il bonus è nell'aria.

    Zortea non dà garanzie ed è in ballottaggio con Holm. Koopmeiners da braccetto è un grande no e Neres vi ha dimostrare il perché. 

  • ROMA-COMO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Dybala, Cristante, Rodriguez, Addai

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Hermoso, Diao

    Date fiducia a Dybala, tra piazzati e rigori il bonus arriverà. Cristante nome a sorpresa per il centrocampo, Rodriguez e Addai possono creare problemi con la loro velocità. Pensateci come terzo slot.

    Hermoso rischia di soffrire, è reduce da un 5 a Cagliari. Diao non è al top e non vale un posto in attacco al momento. 

