Chi schierare al Fantacalcio nella 15ª giornata di Serie A: tutti i consigli

CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Zapata, Coco, Vandeputte, Vardy

SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Asllani, Pezzella

Adesso o mai più con Duvan Zapata: si è sbloccato e merita fiducia. Coco un nome interessante tra modificatore e bonus, Vandeputte a centrocampo ci sta per un +1, Vardy non va lasciato fuori perché comunque il Torino concede e lui negli spazi va a nozze.

Asllani sin qui assai deludente, non è uno slot da occupare. Pezzella tra ballottaggi e brutti voti è meglio lasciarlo in panchina.