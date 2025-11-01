Chi schierare al Fantacalcio nella 10ª giornata di Serie A: tutti i consigli

CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Simeone, Vlasic, Nzola

SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Asllani, Denoon

Simeone è potenzialmente una certezza nell'attacco del Torino, ora che si è liberato dalle catene della panchina del Napoli: il Pisa, peraltro, è la squadra in cui giocò il padre Diego. Idem Nzola, nonostante sia reduce da una prestazione sottotono con la Lazio: contro il Milan aveva inciso eccome ed è l'arma principale di Gilardino. Vlasic è ancora a secco sia di goal che di assist: per la legge dei grandi numeri si sbloccherà.

Non sta vivendo un gran momento di forma Asllani, che contro il Grifone ha regalato un goal a Thorsby rifiatando poi a Bologna: meglio non schierarlo. Denoon è tornato in campo dopo due mesi con la Lazio e ha sofferto parecchio.