Chi schierare al Fantacalcio nella 10ª giornata di Serie A: tutti i consigli
UDINESE-ATALANTA
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Buksa, Krstovic, Zalewski
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - De Ketelaere, Solet
Le non perfette condizioni di Davis potrebbero spalancare le porte dell'undici titolare a Buksa: il polacco ha un buon feeling con il goal e lo ha già dimostrato nei pochi minuti avuti fin qui a disposizione. Chance anche per Krstovic, da schierare con convinzione vista la non imperforabile difesa dell'Udinese, ancora priva di Kristensen. Nella Dea diamo spazio anche a Zalewski, rimasto a riposo nel turno infrasettimanale, mentre rischia di avere un minutaggio ridotto De Ketelaere. Infine lasciate fuori Solet: uno dei migliori dello scorso campionato, quest'anno un po' in difficoltà anche per via di problemi fisici.
NAPOLI-COMO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Neres, Spinazzola, Jesus Rodriguez
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Politano, Kuhn, Perrone
Neres è in crescita e con la sua velocità può mettere in difficoltà i non rapidissimi difensori del Como. Sulla sinistra Spinazzola è on fire, mentre potete tenere fuori Politano, che non trova il goal in campionato da oltre 7 mesi.
Nel Como diffidate da Perrone (può soffrire la fisicità di Anguissa e McTominay) e Kuhn, ancora poco incisivo. Da schierare Jesus Rodriguez, fresco dopo il minutaggio ridotto contro il Verona.
CREMONESE-JUVENTUS
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Di Gregorio, Koopmeiners, Vandeputte
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Bonazzoli, Openda
Nella prima di Spalletti ci aspettiamo grande attenzione in primis alla fase difensiva: per questo un clean sheet di Di Gregorio è molto probabile. Giocatevi la carta Koopmeiners, stimato dal nuovo allenatore e chiamato a rilanciarsi, mentre nella Cremonese non si può tenere fuori Vandeputte, già a quota 4 assist.
Bonazzoli è reduce da una doppietta, si ripeterà? Difficile, così come non sembra nei radar il primo goal in Italia di Openda.
VERONA-INTER
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Bonny, Calhanoglu, Lautaro Martinez
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Giovane, Orban
Bonny ha voglia di tornare a incidere, per Lautaro l'Hellas potrebbe rappresentare una vittima piuttosto golosa. Calhanoglu si è dimostrato implacabile in questo avvio di campionato: un altro goal o un assist, anche da piazzato, non sono mai da scartare.
Difficile immaginare che il Verona possa creare diverse palle goal contro i nerazzurri: per questo motivo scegliere la coppia d'attacco titolare Giovane-Orban non sembra una mossa particolarmente azzeccata.
TORINO-PISA
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Simeone, Vlasic, Nzola
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Asllani, Denoon
Simeone è potenzialmente una certezza nell'attacco del Torino, ora che si è liberato dalle catene della panchina del Napoli: il Pisa, peraltro, è la squadra in cui giocò il padre Diego. Idem Nzola, nonostante sia reduce da una prestazione sottotono con la Lazio: contro il Milan aveva inciso eccome ed è l'arma principale di Gilardino. Vlasic è ancora a secco sia di goal che di assist: per la legge dei grandi numeri si sbloccherà.
Non sta vivendo un gran momento di forma Asllani, che contro il Grifone ha regalato un goal a Thorsby rifiatando poi a Bologna: meglio non schierarlo. Denoon è tornato in campo dopo due mesi con la Lazio e ha sofferto parecchio.
FIORENTINA-LECCE
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Kean, Banda
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Gudmundsson, Camarda, Comuzzo
Kean è sempre l'anima della Fiorentina e ha una voglia matta di tornare il centravanti implacabile dell'anno scorso. Date una chance anche a Banda: è stato rispolverato da Di Francesco col Napoli e ha fatto bene. Contro la traballante difesa viola potrebbe dire la sua a suon di guizzi e dribbling.
Tanti, invece, gli sconsigliati: da un Gudmundsson che proprio non riesce a ingranare a Camarda, che parte quasi sempre dietro Stulic potrebbe patire le scorie emotive del rigore sbagliato contro il Napoli, per finire con un Comuzzo in bambola totale contro l'Inter.
PARMA-BOLOGNA
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Castro, Orsolini, Bernabé
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Cutrone, Pellegrino
Castro si è tenuto la maglia da titolare anche grazie all'infortunio di Immobile, con la Fiorentina ha realizzato una prodezza e col Torino ha fatto meglio di Dallinga: giocherà. Sarà banale, ma mai rinunciare al capocannoniere Orsolini. E date una possibilità anche a Bernabé: a Roma è stato opaco, ma la luce del Parma si accende spesso grazie a lui.
Cutrone lotta sempre, questo è indubbio, ma segna troppo poco per essere un attaccante. E nemmeno il compagno di reparto Pellegrino sta vivendo un buon momento di forma: non va in goal da un mese. Se il Parma ha il peggior attacco del campionato, un motivo ci sarà.
MILAN-ROMA
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Modric, Nkunku, Dybala
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Gimenez, Mancini
Modric è il cervello di questo Milan e alle serate di gala è abituato da una vita: puntateci. Nkunku ha una chance enorme visti i problemi fisici dei compagni di reparto: la titolarità potrebbe fargli bene. Impossibile non schierare Dybala: a San Siro ha già colpito l'anno scorso con un gran goal.
Gimenez non al meglio dopo la trasferta di Bergamo: Allegri potrebbe lasciarlo in panchina e nemmeno lo score di zero goal all'attivo non alletta i suoi fantallenatori. In casa Roma meglio evitare Mancini: avvezzo ai cartellini gialli, potrebbe dover ricorrere a diversi falli per proteggere la porta di Svilar.
SASSUOLO-GENOA
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Berardi, Laurienté, Ekhator
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Sabelli, Vitinha
Berardi ha recuperato al 100% e sarà del match: visto anche lo status di rigorista sarebbe un delitto non schierarlo. Bene anche Laurienté, reduce dalla prodezza su calcio di punizione che ha sbloccato il risultato in quel di Cagliari. Ekhator è una delle pochissime luci del Genoa: Vieira si aggrappa a lui per provare a uscire dalla crisi.
Sabelli si gioca una maglia con Martin e non è certo del posto: in più, a sconsigliare il suo impiego, è l'autogoal sanguinoso che una settimana fa ha avviato la rimonta del Torino. Zero goal in nove partite stagionali per Vitinha: difficile che riesca a sbloccarsi proprio ora.
LAZIO-CAGLIARI
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Basic, Zaccagni, Esposito
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Mina, Luperto
Una rete alla Juventus e un'altra sfiorata a Pisa: il mancino di Basic è bello caldo e contro il Cagliari potrebbe confermare le ottime sensazioni sul suo conto. Zaccagni a caccia di un goal che manca da un mese: questa potrebbe essere l'occasione giusta per rompere il digiuno. Astinenza interrotta da Sebastiano Esposito contro il Sassuolo: l'ex Inter è in fiducia.
Mina al rientro in campo dopo l'infortunio: contro gli attaccanti di Sarri potrebbe avere vita dura. Così come Luperto: nel suo caso, a sconsigliare lo schieramento è anche l'incertezza del posto.
