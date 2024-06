Chi sarà la più grande delusione di Euro 2024? L'opinione dei giornalisti di GOAL

Molte squadre arrivano in Germania con grandi speranze, ma alcune di loro sicuramente falliranno.

È così vicino che possiamo quasi assaporarlo. Manca solo un giorno a Euro 2024, quando i migliori giocatori di tutto il continente scenderanno in campo in Germania per quella che promette di essere una splendida estate di calcio.

Mentre alcune squadre nutrono solo il sogno di superare i gironi, altre sanno che qualsiasi cosa diversa dall'alzare il trofeo a metà luglio verrà considerato un fallimento. Siamo pronti, quindi, per quattro settimane intense, piene di gioia e paure in egual misura.

Abbiamo chiesto al nostro team di giornalisti di GOAL di fare le loro previsioni per il torneo. Dai possibili vincitori della Scarpa d'Oro al Miglior giocatore degli Europei, fino alla più grande delusione: ecco cosa hanno detto.