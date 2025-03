Chi sarà l'allenatore dell'Inter Under 23? Da Vecchi alle alternative, tutti i nomi per la panchina della squadra B

Il club nerazzurro deve scegliere il tecnico per la squadra B che sta nascendo: tutti i nomi in corsa per la panchina dell'Inter U23.

L'Inter si prepara a un'estate di grandi cambiamenti, con la prima squadra impegnata nel Mondiale per Club e un mercato fondamentale per l'inizio di un nuovo ciclo.

Parallelamente, si delinea anche il futuro dell'Inter Under 23, progetto voluto da Beppe Marotta e approvato da Oaktree.

La squadra B nerazzurra vedrà la luce in estate e sarà inserita in uno dei gironi della Lega Pro. In casa Inter arriva il momento delle scelte, con l’allestimento dello staff e della rosa della formazione Under 23.

La prima decisione cruciale riguarda la scelta dell’allenatore: chi guiderà l’Inter Under 23? Sono quattro i nomi attualmente in corsa per la panchina.