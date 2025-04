Chi sarà il prossimo commissario tecnico del Brasile? Ancelotti, Jorge Jesus e tutte le opzioni per il dopo Dorival Junior

La CBF non ha fretta, ma vorrebbe annunciare il nuovo commissario tecnico entro le sfide di qualificazione ai Mondiali di giugno.

La CBF, ovvero la Federazione calcistica brasiliana, è alla ricerca di un nuovo commissario tecnico per la Seleçao. Nonostante dietro le quinte siano molti i movimenti in atto, la sensazione è quella che non ci sia attualmente eccessiva fretta, anche se l'intenzione è quella di annunciare il nome del prescelto prima delle prossime partite in programma a giugno.

Jorge Jesus sta emergendo come il profilo più papabile, mentre Carlo Ancelotti resta il grande sogno. Si stanno prendendo in considerazione anche altre opzioni, come Abel Ferreira, José Mourinho, Tite, Filipe Luís e Renato Gaucho, ma al momento l'unica vera certezza è quella che la pressione si sta facendo sempre più forte di giorno in giorno e questo perché va ancora conquistata la qualificazione ai Mondiali del 2026.

Dorival Júnior è stato licenziato lo scorsol 28 marzo dopo la sconfitta per 4-1 contro l'Argentina proprio in una sfida di qualificazione. In sedici partite alla guida della Nazionale, l'ex commissario tecnico ha ottenuto sette vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte ed i recenti risultati, uniti all'uscita anticipata dalla Copa America, hanno portato alla decisione di sollevarlo dall'incarico.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito, GOAL vi svela tutto quello che c'è da sapere sulla corsa che porta alla panchina del Brasile.