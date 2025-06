Chi sarà il prossimo calciatore da 100 milioni di euro? Isak, Rodrygo e le stelle che potrebbero entrare nel club esclusivo

Nel corso della sessione estiva di calciomercato potrebbero circolare cifre da capogiro: i giocatori che potrebbero valere più di 100 milioni di euro.

Florian Wirtz è diventato solo il 17° giocatore nella storia ad essere stato acquistato per una cifra pari o superiore ai 100 milioni di euro. Lo ha fatto di recente, quando è passato dal Bayer Leverkusen al Liverpool a fronte di un esborso da 136 milioni, un record per il calcio inglese. Tuttavia, quest'estate ci sarà probabilmente almeno un altro giocatore destinato ad entrare in questo club esclusivo.

Da quando Neymar è passato dal Barcellona al Paris Saint-Germain nel 2017 per 222 milioni di euro, le cifre che circolano nel mondo del calcio, soprattutto quando si parla di big europee sono salite alle stelle, raggiungendo livelli inimmaginabili, e non ci sono segnali che lascino presagire un cambio di rotta in tempi brevi. Infatti, tali cifre esorbitanti sono diventate la norma, in parte a causa dell'ascesa della Saudi Pro League, ma anche perché nell'era dei sistemi tattici rigidi di Pep Guardiola sembra esserci un surplus di talenti in grado di cambiare le sorti di una partita.

I giocatori di livello mondiale, in particolare quelli che giocano nelle posizioni più avanzate, sono ora più apprezzati che mai, poiché tutti i club più importanti cercano farli propri per vincere i trofei più prestigiosi. La domanda è: chi sarà la prossima superstar da 100 milioni di euro?

L'articolo prosegue qui sotto

GOAL ha stilato la classifica dei dieci migliori candidati, a partire da un talento inglese che ha già sperimentato gli alti e bassi della vita in Premier League...