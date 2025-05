Chi sarà il nuovo allenatore del Milan? Conceiçao verso l'addio: tutti i nomi per la panchina rossonera

La sconfitta in Coppa Italia ha definitivamente segnato il destino di Conceiçao: chi sarà il nuovo allenatore del Milan?

Punto e a capo. Pochi mesi dopo l'esonero di Paulo Fonseca e l'arrivo di Sergio Conceiçao, il Milan si trova a dover scegliere un nuovo allenatore.

La stagione d'altronde è stato pubblicamente definita "fallimentare" da Furlani. Un giudizio che di fatto rende impossibile la conferma dell'ex Porto col quale peraltro il feeling non è mai scoccato.

La vittoria della Supercoppa Italiana e un eventuale quanto difficile piazzamento europeo in campionato non basteranno a Conceiçao per conservare la panchina, insomma.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma chi sarà il nuovo allenatore del Milan nella prossima stagione?