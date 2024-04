Date le assenze di Calabria e Theo Hernandez, il tecnico rossonero affida la fascia di capitano al portoghese: "Domani tocca a lui".

Milan in emergenza contro la Juventus. All'Allianz Stadium, contro i bianconeri, a Stefano Pioli mancheranno infatti tre titolari.

Davide Calabria, Theo Hernandez, ovvero capitano e vice capitano, saranno squalificati dopo il rosso nel derby. Insieme a loro non ci sarà nemmeno Fikayo Tomori, anch'egli out per squalifica.

Dunque a chi toccherà vestire la fascia di capitano nello scontro diretto che può permettere al Milan di blindare il secondo posto?