Chi resta e chi parte tra Maignan, Theo Hernandez, Reijnders, Leao: come sarà il nuovo Milan di Allegri

La società rossonera è alle prese con una serie di possibili cessioni: da Maignan a Leao, chi resta e chi parte.

Ma cosa succede al Milan? L'estate si annuncia ricca di novità per il club rossonero, che d'altronde ha dato vita a profondi cambiamenti anche fuori dal campo.

Dopo la nomina di Igli Tare come direttore sportivo, ecco l'annuncio del ritorno di Massimiliano Allegri in panchina. Ma non è certo finita qui.

I rossoneri hanno di fatto ceduto Reijnders al Manchester City e si apprestano a salutare almeno altri due punti fermi, ovvero Mike Maignan e Theo Hernandez.

Occhio poi alla posizione di Rafa Leao. Il Milan non vorrebbe cederlo, ma le sirene di mercato e offerte fuori mercato potrebbero cambiare improvvisamente tutto.