Chi prendere dopo Euro 2024: i consigli per gli acquisti di Sabatini

Il direttore tecnico svela alcuni dei profili che lo hanno stregato e lancia un messaggio alla Serie A: "Non dobbiamo fare gli schizzinosi".

In attesa che il telefono squilli, continua ad essere ‘armato’ di carta e penna. Walter Sabatini non si perde una partita, a caccia di nuovi talenti in giro per l’Europa e per il mondo.

Euro 2024 rappresenta una di quelle occasioni per adocchiare nuovi profili su cui investire a prezzi abbordabili. Opportunità che un direttore tecnico come Sabatini non si lascia sfuggire.

"Possiamo permetterci giocatori buoni per squadre di media e bassa classifica della Serie A”.

Ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport, l’ex direttore della Salernitana ha rivelato alcuni dei nomi che sono finiti sul suo taccuino.

"Finora ha prevalso l'aspetto tattico. Quanto ai giocatori, il Mondiale è più ricco, offre nazionali meno scandagliate. Gli addetti ai lavori conoscono tutti i giocatori dell'Europeo".

Sabatini poi passa ai direttamente ai nomi nella sua analisi.