Chi sarà il nuovo attaccante del Milan dopo Giroud: da Sesko a Zirkzee, le strategie rossonere

Dopo l'addio del francese, il Milan si trova ufficialmente costretto a portare a casa un nuovo centravanti: occhio anche a Guirassy.

Tre anni intensi in cui ha scritto la storia recente del Milan con il titolo di campione d’Italia vinto a Reggio Emilia. Giroud andrà via dal club rossonero portandosi con sé l’amore di tifosi, compagni di squadra, dirigenti. Di tutto l’ambiente Milan. Olivier ha ufficializzato nel pomeriggio, attraverso una toccante intervista concessa ai canali ufficiali del club, la decisione di non rinnovare il proprio contratto in scadenza a luglio. Ad attenderlo c’è una nuova avventura in MLS con i Los Angeles FC, a 38 anni il campione francese ha rimesso la famiglia al centro anche delle scelte professionali.

Il casting non riguarda solo il nuovo allenatore ma anche l’attaccante che avrà l’arduo compito di non far sentire troppo la mancanza di Giroud.

