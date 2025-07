Chi prende l'Atalanta in attacco al posto di Retegui? Arokodare, Daghim, Beto e Raspadori: tutti i nomi

Il rientro di Scamacca dall'infortunio non basta, la Dea pensa ad un altro inserimento all'interno del pacchetto offensivo: tutte le opzioni.

Lavori in corso in casa Atalanta dopo la vittoria nell'amichevole in famiglia contro l'Under 23 grazie al goal di Charles De Ketelaere. Ed è proprio sull'attacco che andranno a concentrarsi le prossime manovre di mercato di casa Dea.

La cessione di Mateo Retegui, capocannoniere dell'ultimo campionato di Serie A, apre inevitabilmente una voragine all'interno del comparto offensivo che il solo Gianluca Scamacca - di rientro da una lesione al legamento crociato - non può colmare.

Ecco perché l'Atalanta sarà chiamata a perfezionare un altro investimento nel reparto avanzato dopo la partenza del centravanti della Nazionale italiana verso l'Arabia Saudita: di seguito ecco chi potrebbero essere i nomi spendibili per l'attacco nerazzurro.