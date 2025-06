Chi prende il Milan se cede Theo Hernandez? Tutti i nomi per la difesa rossonera, spunta anche il fratello di Doué del PSG

Il Milan si rifà il look sugli esterni: a sinistra arriverà un nuovo rinforzo a prescindere dal futuro di Theo. Ma si cambierà anche a destra.

La rivoluzione rossonera partirà dagli esterni difensivi. Il nuovo direttore sportivo rossonero Igli Tare lavora senza sosta per mettere nelle mani di Allegri – con cui è in contatto continuo – una rosa competitiva, con l’obiettivo di mettere un punto e ripartire dopo la disastrosa ultima stagione.

Milan che cambierà tanto e in ogni ruolo, ma che sugli esterni difensivi potrebbe rivoluzionare totalmente. Il nodo principale da sciogliere è quello legato al futuro di Theo Hernandez: anche nel caso in cui non dovesse partire, resterà comunque ai margini del progetto.

I rossoneri lavorano per comprare un nuovo terzino sinistro, ma sanno che da rinforzare ci sarà anche l’altra fascia.