Chi potrebbe sostituire Xavi al Barcellona: tre nomi per la panchina blaugrana

Laporta pensa di esonerare Xavi, tre i candidati principali alla possibile successione sulla panchina del Barcellona.

Se in Italia si attendono le decisioni di Juventus, Milan e Napoli anche in giro per l'Europa sono tante le panchine non ancora assegnate.

Tra queste potrebbe clamorosamente tornare anche quella del Barcellona, che sembrava ormai saldamente nella mani di Xavi.

Le ultime uscite pubbliche del tecnico però non sono piaciute al presidente Laporta e alla giunta direttiva del club blaugrana.

Tanto che sono insistenti le voci di un possibile esonero al termine della stagione: ma chi prenderebbe il posto di Xavi?