Chi è Juanlu Sanchez, l'obiettivo del Napoli per la difesa: ruolo e caratteristiche del giocatore del Siviglia

Il Napoli sta lavorando per regalare a Conte anche Juanlu Sanchez, terzino spagnolo classe 2003: attualmente è impegnato agli Europei Under 21.

Nella giornata in cui ha ufficialmente annunciato l'arrivo di Kevin De Bruyne, il Napoli sta trattando anche su un altro fronte: quello della difesa. Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna si è infatti recato a Siviglia, provando a chiudere l'ennesima operazione.

Il giocatore in questione è Juanlu Sanchez, terzino destro proprio del Siviglia e nuovo obiettivo di mercato dei freschi campioni d'Italia. Ancora una volta per la difesa, reparto che si preparerà ad accogliere anche Luca Marianucci dall'Empoli.

Come rivela Sky, l'incontro tra Manna e i dirigenti del Siviglia è stato positivo e c'è già l'ok del calciatore. Il Napoli si è dunque avvicinato a Juanlu e spera di fare di lui il terzo rinforzo di un'estate già caldissima, dopo aver già prelevato De Bruyne e Marianucci.

Secondo AS, 15 milioni almeno è il prezzo giusto in cambio del quale Juanlu Sanchez potrebbe lasciare la Spagna e Siviglia per iniziare una nuova avventura in Serie A. Il suo contratto va in scadenza tra quattro anni, il 30 giugno del 2029.