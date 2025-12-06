Pubblicità
Pubblicità
Gennaro Gattuso Italy Norway World Cup 2026 European qualificationGetty
Andrea Ajello

Chi incontrerebbe l'Italia nella fase a eliminazione diretta del Mondiale? Dal Portogallo alla Francia, le possibili avversarie degli azzurri

Ma se l'Italia si qualificasse al Mondiale e passasse il girone chi avrebbe come avversarie nei turni successivi? Gli scenari e il possibile tabellone degli azzurri.

Pubblicità

Il Mondiale 2026 ancora per l'Italia non è una realtà ma una speranza che dovrà essere concretizzata a marzo nei playoff quando gli azzurri sfideranno in semifinale l'Irlanda del Nord e poi eventualmente in finale una tra Galles e Bosnia Erzegovina. 

Intanto però gli azzurri hanno scoperto in quale girone del Mondiale finirebbero e contro chi, ovvero il gruppo B con Canada, Qatar e Svizzera. In teoria il sorteggio non sarebbe sulla carta negativo per la Nazionale di Rino Gattuso che però dovrà conquistarsi ancora questa "fortuna". 

Ma andando ancora un po' avanti con lo sguardo e i pensieri, che tipo di percorso potrebbe avere l'Italia al Mondiale anche dopo il girone? 

  • IL GIRONE DELL'ITALIA: PASSANO LE PRIME DUE E LE MIGLIORI TERZE

    L'Italia nel girone sarebbe contro Svizzera, Qatar e Canada e quindi sarebbe insieme alla Nazionale elvetica la favorita per passare. Oltre alle prima due di ogni girone si qualificano ai sedicesimi anche le migliori terze.

    L'ostacolo più grande quindi per gli azzurri sembrano i playoff, una volta superati quelli, passare il girone dovrebbe essere ampiamente alla portata. A seconda della posizione in cui l'Italia si qualificherebbe alla fase ad eliminazione diretta cambierebbe il percorso dai sedicesimi in avanti. 

    • Pubblicità

  • SE L'ITALIA ARRIVASSE PRIMA NEL GIRONE

    L'ipotesi migliore per gli azzuri, quella di accedere al Mondiale e poi passare il gruppo come prima classificata. Se così  fosse quali avversarie potrebbe avere l'Italia nei turni successivi?

    Se la Nazionale di Gattusso chiudesse in testa il gruppo, ai sedicesimi di finale troverebbe una delle migliori terze classificate e in questo momento è quindi impossibile da pronosticare chi potrebbe essere. 

    Mentre agli ottavi, come riferisce calcio e finanza, potrebbe trovare il Portogallo mentre più avanti nei quarti l'Argentina. Questo il possibile tabellone dell'Italia se si dovesse qualificare prima nel suo gruppo e se fossero confermati anche gli altri "pronostici", ovvero Portogallo e Argentina che chiudono prime il loro girone e vanno avanti. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SE L'ITALIA ARRIVASSE SECOND NEL GIRONE

    Cosa succederebbe invece in caso di secondo posto nel girone? Cambierebbe la parte di tabellone in cui si troverebbe l'italia con quindi - sempre sulla carta - altre Nazionali da incontrare nel proseguo della competizione.

    Ai sedicesimi gli azzurri affronterebbero la seconda del girone A, quello composto da Messico, Sudafrica, Corea del Sud e una tra (Danimarca/Macedonia del Nord/Repubblica Ceca/Irlanda). 

    Agli ottavi invece, giocherebbero contro la vincente tra la prima del girone F (Olanda?) e la seconda del girone C (Marocco?). Negli eventuali quarti, da quella parte di tabellone, se tutto andasse secondo i "piani", una tra Francia e Germania. 