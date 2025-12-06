Chi incontrerebbe l'Italia nella fase a eliminazione diretta del Mondiale? Dal Portogallo alla Francia, le possibili avversarie degli azzurri

Il Mondiale 2026 ancora per l'Italia non è una realtà ma una speranza che dovrà essere concretizzata a marzo nei playoff quando gli azzurri sfideranno in semifinale l'Irlanda del Nord e poi eventualmente in finale una tra Galles e Bosnia Erzegovina.

Intanto però gli azzurri hanno scoperto in quale girone del Mondiale finirebbero e contro chi, ovvero il gruppo B con Canada, Qatar e Svizzera. In teoria il sorteggio non sarebbe sulla carta negativo per la Nazionale di Rino Gattuso che però dovrà conquistarsi ancora questa "fortuna".

Ma andando ancora un po' avanti con lo sguardo e i pensieri, che tipo di percorso potrebbe avere l'Italia al Mondiale anche dopo il girone?