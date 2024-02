Chi ha speso di più in Europa nel mercato invernale: Lione al comando, nessuna italiana tra le prime 10

Nessun club nostrano nella top 10 di chi ha speso di più in Europa nel mercato invernale: la prima squadra italiana è il Napoli.

La finestra invernale del calciomercato è già il passato per i club europei, ad eccezione di alcuni campionati in cui è ancora possibile compiere delle operazioni in entrata.

Il 'grosso', però, è già stato ampiamente fatto e col gong scattato ieri è possibile fare un bilancio generale delle spese fatte in un mese di gennaio tutt'altro che scoppiettante, caratterizzato da pochi movimenti degni di nota ma comunque non privo di sorprese.

Particolare immobilismo in Italia, dove il Napoli occupa il primo posto in termini di spesa effettuata per rinforzarsi: 21 milioni investiti dagli azzurri, comunque fuori dalla classifica delle prime dieci squadre più 'spendaccione'.

L'articolo prosegue qui sotto

Al primo posto, un po' a sorpresa, troviamo il Lione, bisognoso di risollevarsi in Ligue 1 per evitare una retrocessione che avrebbe del clamoroso: i francesi hanno speso più di tutti, anche rispetto a colossi del calibro di PSG, Bayern Monaco e Barcellona.

Di seguito la classifica di chi si è mosso di più nell'ultimo mercato: nella lista degli acquisti per ogni squadra (la fonte delle cifre è Transfermarkt) non sono stati inseriti i giocatori di ritorno dai rispettivi prestiti.