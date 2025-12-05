Chi gioca tra Diouf, Carlos Augusto e Luis Henrique: la scelta di Chivu per Inter-Como

I successi contro Pisa e Venezia hanno fatto tornare il sorriso sui volti dei giocatori dell'Inter, attesa da un impegno niente male nel prossimo turno di Serie A.
Ad attendere i nerazzurri c'è la sfida al Como di Fabregas, prima scelta per la panchina dopo l'addio di Inzaghi, la cui eredità alla fine è stata raccolta da Chivu.
A poche ore dal calcio d'inizio, sono un paio i dubbi che attanagliano il tecnico rumeno: uno di questi riguarda chi tra Diouf, Carlos Augusto e Luis Henrique giocherà sulla fascia destra al 'Meazza'.