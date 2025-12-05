Chi gioca tra Diouf, Carlos Augusto e Luis Henrique: la scelta di Chivu per Inter-Como

La risposta più soddisfacente Chivu l'ha ottenuta da Diouf, passato dallo status di oggetto misterioso a quello di intrigante realtà in grado di ricoprire anche un ruolo completamente diverso da quello abituale.

Pure il francese è finito tra le opzioni per la fascia destra nerazzurra: dopo il buon impatto avuto in quella zona di campo nel derby, l'ex Lens ha risposto presente anche a Pisa facendo vedere altre ottime giocate. Una soluzione emergenziale, che però ha dato i suoi frutti.

Uno scenario che ha portato Chivu a concedergli il primo gettone da titolare in Coppa Italia, bagnato dalla prima rete che ha reso il tutto ancora più magico: sull'onda dell'entusiasmo, dovrebbe essere proprio Diouf a disputare dal 1' Inter-Como.

In casa nerazzurra c'è grande curiosità di capire se il vice Dumfries può davvero essere il classe 2003 e se, aspetto da non sottovalutare, sarà scongiurato un intervento nel prossimo calciomercato invernale: d'altronde, con un Diouf così, ogni altra mossa risulterebbe superflua.