Vittorio Rotondaro

Chi gioca tra Diouf, Carlos Augusto e Luis Henrique: la scelta di Chivu per Inter-Como

Diouf, Carlos Augusto o Luis Henrique sulla fascia destra dell'Inter che affronterà il Como: le ultime sulla decisione di Chivu.

I successi contro Pisa e Venezia hanno fatto tornare il sorriso sui volti dei giocatori dell'Inter, attesa da un impegno niente male nel prossimo turno di Serie A.

Ad attendere i nerazzurri c'è la sfida al Como di Fabregas, prima scelta per la panchina dopo l'addio di Inzaghi, la cui eredità alla fine è stata raccolta da Chivu.

A poche ore dal calcio d'inizio, sono un paio i dubbi che attanagliano il tecnico rumeno: uno di questi riguarda chi tra Diouf, Carlos Augusto e Luis Henrique giocherà sulla fascia destra al 'Meazza'.

  • DUMFRIES ANCORA K.O.

    L'Inter dovrà fare nuovamente a meno di Dumfries, alle prese con una caviglia malconcia che non vuole saperne di rimettersi a posto.

    Direttamente dal Gran Galà del Calcio AIC tenutosi a Milano pochi giorni fa, l'olandese aveva fatto chiarezza sui tempi di recupero da rispettare per poterlo rivedere all'opera.

    "Spero di recuperare in due-tre settimane. Sto lavorando e voglio tornare il più presto possibile".

    Il rientro potrebbe avvenire dopo la trasferta di Genova, dunque in concomitanza della semifinale di Supercoppa Italiana in programma in Arabia Saudita contro il Bologna venerdì 19 dicembre.


  • LUIS HENRIQUE INDIETRO

    Nelle ultime due sfide, Chivu si è affidato a Luis Henrique in qualità di componente dell'undici titolare: l'esterno nerazzurro non ha però brillato particolarmente.

    Soprattutto a Pisa, dove il suo apporto è stato pressoché minimo; un po' meglio è andata in Coppa Italia, dove l'ex Marsiglia è stato impiegato sulla corsia mancina a piede invertito.

    Un gran numero con tanto di tunnel all'avversario e un goal negato dalla parata del portiere Grandi, quanto basta per poter considerare sufficiente la sua prova.

  • CARLOS AUGUSTO 'BRACCETTO'

    Minuti anche per Carlos Augusto mercoledì sera, ma non nella posizione a cui ci ha abituati: l'ex Monza ha giocato da braccetto sinistro in sostituzione di Bastoni, lasciato a riposo da Chivu.

    Una prestazione tutto sommato positiva, 'macchiata' in piccola parte dalla deviazione che ha reso imparabile per Martinez il tiro di Sagrado, autore del goal della bandiera del Venezia.

    A Pisa, invece, il brasiliano aveva disputato gli ultimi due minuti più recupero, a pochi giorni dalla prova non convincente offerta a Madrid sul campo dell'Atletico: un 'dettaglio' che aveva convinto Chivu a puntare su Luis Henrique a destra all'Arena Garibaldi.

  • DIOUF, CARLOS AUGUSTO O LUIS HENRIQUE: CHI GIOCA INTER-COMO

    La risposta più soddisfacente Chivu l'ha ottenuta da Diouf, passato dallo status di oggetto misterioso a quello di intrigante realtà in grado di ricoprire anche un ruolo completamente diverso da quello abituale.

    Pure il francese è finito tra le opzioni per la fascia destra nerazzurra: dopo il buon impatto avuto in quella zona di campo nel derby, l'ex Lens ha risposto presente anche a Pisa facendo vedere altre ottime giocate. Una soluzione emergenziale, che però ha dato i suoi frutti.

    Uno scenario che ha portato Chivu a concedergli il primo gettone da titolare in Coppa Italia, bagnato dalla prima rete che ha reso il tutto ancora più magico: sull'onda dell'entusiasmo, dovrebbe essere proprio Diouf a disputare dal 1' Inter-Como.

    In casa nerazzurra c'è grande curiosità di capire se il vice Dumfries può davvero essere il classe 2003 e se, aspetto da non sottovalutare, sarà scongiurato un intervento nel prossimo calciomercato invernale: d'altronde, con un Diouf così, ogni altra mossa risulterebbe superflua.

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Como crest
Como
COM