Chi gioca titolare nella 11ª giornata: Pulisic, Thuram, Bonny, Krstovic, Scamacca, Vlahovic, David, Openda, Conceicao, Nkunku, Loftus-Cheek, Neres, Dzeko, Rabiot, Gimenez, Morata, Douvikas e la gestione al Fantacalcio

Ma chi gioca titolare già nella undicesima giornata?
Tutte le novità e come gestire tutti i casi dubbi al Fantacalcio tra ballottaggi e formazioni.
Allegri ha annunciato che l'americano a Parma ci sarà. Da capire il minutaggio, ma il consiglio al Fantacalcio è di schierarlo comunque con riserva sicura, perché parliamo sempre di Pulisic.
Il Tikus è pronto a tornare finalmente titolare anche in Serie A contro la Lazio. Il francese è favorito sul connazionale Bonny per affiancare Lautaro.
Ballottaggio sempre aperto tra i due, con Krstovic favorito su Scamacca per partire titolare contro il Sassuolo. Si possono comunque schierare entrambi, a prescindere dal minutaggio. L'importante è essere coperti in panchina.
Spalletti è intenzionato a preferire ancora una volta Vlahovic a David come riferimento centrale in attacco. Se volete comunque schierare il canadese, assicuratevi di avere una riserva sicura per evitare l'uomo in meno.
Staffetta in vista tra i due, con Openda favorito per giocare titolare al fianco di Yildiz sulla trequarti. Praticamente sicuro, comunque, l'ingresso di Conceicao a gara in corso. Il portoghese resta quindi schierabile.
Allegri dovrebbe puntare ancora una volta su Nkunku al fianco di Leao contro il Parma. Più probabile un ingresso a gara in corso per Loftus-Cheek. L'inglese comunque si può schierare, perché avrà minutaggio.
Con Fabregas non ci sono mai certezze di formazione, ma Morata sembra ancora favorito su Douvikas per una maglia da titolare. Si può puntare sul riscatto dello spagnolo, ma anche Douvikas è un terzo slot spendibile in attacco in assenza di top.
Con Vanoli potrebbe esserci più spazio per Edin Dzeko. In vantaggio resta comunque Gudmundsson sul bosniaco, se volete schierarlo assicuratevi di essere coperti in panchina.
Il brasiliano si gioca un posto con Politano ed Elmas. Rimane comunque schierabile al fantacalcio a prescindere dal minutaggio, visto i bonus portati nelle ultime giornate.
Confermato il forfait di Rabiot per la trasferta di Parma. Il francese rientrerà solamente dopo la sosta, quindi potete escluderlo per questa giornata.
Stesso discorso vale per Gimenez: Allegri ha confermato che non ci sarà contro il Parma e che tornerà a disposizione dopo al sosta di metà novembre.