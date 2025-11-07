Pubblicità
Pubblicità
Pulisic Thuram KrstovicGetty Images
Marco Trombetta

Chi gioca titolare nella 11ª giornata: Pulisic, Thuram, Bonny, Krstovic, Scamacca, Vlahovic, David, Openda, Conceicao, Nkunku, Loftus-Cheek, Neres, Dzeko, Rabiot, Gimenez, Morata, Douvikas e la gestione al Fantacalcio

Come gestire i casi dubbi al Fantacalcio, chi gioca e chi no tra Pulisic, Thuram, Krstovic, David e tutte le novità.

Pubblicità

Ma chi gioca titolare già nella undicesima giornata? 

Tutte le novità e come gestire tutti i casi dubbi al Fantacalcio tra ballottaggi e formazioni. 

  • FANTACALCIO, PULISIC GIOCA TITOLARE IN PARMA-MILAN?

    Allegri ha annunciato che l'americano a Parma ci sarà. Da capire il minutaggio, ma il consiglio al Fantacalcio è di schierarlo comunque con riserva sicura, perché parliamo sempre di Pulisic. 

    • Pubblicità

  • FANTACALCIO, THURAM O BONNY: CHI GIOCA TITOLARE IN INTER-LAZIO?

    Il Tikus è pronto a tornare finalmente titolare anche in Serie A contro la Lazio. Il francese è favorito sul connazionale Bonny per affiancare Lautaro. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Krstovic Atalanta Serie AGetty Images

    FANTACALCIO, KRSTOVIC O SCAMACCA: CHI GIOCA TITOLARE IN ATALANTA-SASSUOLO?

    Ballottaggio sempre aperto tra i due, con Krstovic favorito su Scamacca per partire titolare contro il Sassuolo. Si possono comunque schierare entrambi, a prescindere dal minutaggio. L'importante è essere coperti in panchina. 

  • FANTACALCIO, VLAHOVIC O DAVID: CHI GIOCA TITOLARE IN JUVENTUS-TORINO?

    Spalletti è intenzionato a preferire ancora una volta Vlahovic a David come riferimento centrale in attacco. Se volete comunque schierare il canadese, assicuratevi di avere una riserva sicura per evitare l'uomo in meno. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • FANTACALCIO, OPENDA O CONCEICAO: CHI GIOCA TITOLARE IN JUVENTUS-TORINO?

    Staffetta in vista tra i due, con Openda favorito per giocare titolare al fianco di Yildiz sulla trequarti. Praticamente sicuro, comunque, l'ingresso di Conceicao a gara in corso. Il portoghese resta quindi schierabile. 

  • Nkunku MilanGetty

    FANTACALCIO, NKUNKU O LOFTUS-CHEEK: CHI GIOCA TITOLARE IN PARMA-MILAN?

    Allegri dovrebbe puntare ancora una volta su Nkunku al fianco di Leao contro il Parma. Più probabile un ingresso a gara in corso per Loftus-Cheek. L'inglese comunque si può schierare, perché avrà minutaggio. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • FANTACALCIO, MORATA O DOUVIKAS: CHI GIOCA TITOLARE IN COMO-CAGLIARI?

    Con Fabregas non ci sono mai certezze di formazione, ma Morata sembra ancora favorito su Douvikas per una maglia da titolare. Si può puntare sul riscatto dello spagnolo, ma anche Douvikas è un terzo slot spendibile in attacco in assenza di top. 

  • FANTACALCIO, DZEKO GIOCA TITOLARE IN GENOA-FIORENTINA?

    Con Vanoli potrebbe esserci più spazio per Edin Dzeko. In vantaggio resta comunque Gudmundsson sul bosniaco, se volete schierarlo assicuratevi di essere coperti in panchina. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Neres NapoliGetty Images

    FANTACALCIO, NERES GIOCA TITOLARE IN BOLOGNA-NAPOLI?

    Il brasiliano si gioca un posto con Politano ed Elmas. Rimane comunque schierabile al fantacalcio a prescindere dal minutaggio, visto i bonus portati nelle ultime giornate. 

  • FANTACALCIO, RABIOT GIOCA TITOLARE IN PARMA-MILAN?

    Confermato il forfait di Rabiot per la trasferta di Parma. Il francese rientrerà solamente dopo la sosta, quindi potete escluderlo per questa giornata. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • FANTACALCIO, GIMENEZ GIOCA TITOLARE IN PARMA-MILAN?

    Stesso discorso vale per Gimenez: Allegri ha confermato che non ci sarà contro il Parma e che tornerà a disposizione dopo al sosta di metà novembre. 