David Openda Vlahovic Juventus
Claudio D'Amato

Chi gioca titolare Napoli-Juventus al posto di Vlahovic: David, Openda o cambio ruolo per Yildiz?

Luciano Spalletti chiamato a scegliere il sostituto di Dusan Vlahovic, andato ko contro il Cagliari, al centro dell'attacco della Juve: testa a testa David-Openda, ma occhio a Yildiz.

E adesso, senza Dusan Vlahovic, chi sarà il numero 9 della Juventus?

A Luciano Spalletti il compito di sfogliare la margherita, cercando la miglior soluzione possibile per sopperire al grave infortunio muscolare del serbo.

Senza dimenticare l'ottavo di Coppa Italia di martedì contro l'Udinese, nell'universo bianconero l'attenzione è inevitabilmente già rivolta alla supersfida di domenica prossima al Maradona contro il Napoli, crocevia fondamentale per misurare le ambizioni Scudetto della Signora.

Fin qui Jonathan David e Lois Openda, parentesi di Bodo a parte, non hanno convinto e sulla carta rappresentano le alternative naturali al serbo: ecco perché, Spalletti, dovrà valutare bene come sostituire Vlahovic. Senza scartare un eventuale cambio ruolo di Kenan Yildiz.

  • IL LUNGO STOP DI VLAHOVIC APRE LA STRADA A DAVID E OPENDA

    Un brutto presagio si è trasformato purtroppo in realtà: gli esami hanno confermato la peggiore delle ipotesi.

    Per Vlahovic si tratta di una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro, che lo costringerà a un lungo stop.

    In questo scenario si apre una grande opportunità per i due acquisti estivi: David e Openda, finora non sempre riusciti a mettersi in luce e a insidiare il posto del numero 9 bianconero, avranno finalmente la chance di diventare protagonisti dell’attacco della Juventus.

  • "A DAVID E OPENDA SERVE LA FACCETTINA DI CA**O"

    Nella conferenza post Juve-Cagliari il tecnico di Certaldo si era espresso così sul canadese e sul belga, lanciando loro evidenti segnali nell'ottica di una risalita in termini di rendimento:

    "Gli ci vorrebbe fare qualche goal velocemente e di fila, così prendono sicurezza e diventano tranquilli nel fare ciò che sanno. Devono togliere i dubbi a tutti: servono autostima e faccettina di ca**o, altrimenti gli altri se sei timido ti danno gli schiaffi, mentre se reagisci no".

  • CHI GIOCA TITOLARE IN ATTACCO ALLA JUVENTUS TRA DAVID E OPENDA AL POSTO DI VLAHOVIC?

    "Entrambi sono attaccanti centrali, nessuno è seconda punta - ha evidenziato l'allenatore toscano - Secondo me per relazione con la squadra è meglio David. Per attacco agli spazi al contrario: David viene incontro, Openda attacca la profondità. Uno è da inserimento e velocità, l'altro è razionale e di palleggio, pulito".

    "Se la squadra li mette in condizione sono entrambi abbastanza bravi a fare goal, perchè in passato li hanno segnati. Poi ci sono i livelli, il carattere: sono entrambi sensibili, bravi ragazzi. Io li abbraccio volentieri, perchè necessitano di questo".

    Sia con l'Udinese che a Napoli, primi due ostacoli da affrontare senza il serbo, Spalletti avrà il compito di decidere con chi sostituire Vlahovic: dalle sue parole, il ballottaggio appare apertissimo.

  Yildiz Juventus

    YILDIZ FALSO 9?

    "Oltre a David e Openda - ha inoltre aggiunto Spalletti - senza Vlahovic ci sono altre soluzioni".

    E allora ecco che la mente viaggia verso Yildiz, che proprio l'allenatore della Juve vede a meraviglia dentro al campo: chissà che, nel caso in cui i due acquisti estivi dovessero continuare a deludere, non possa essere adattato il turco nel ruolo di falso 9.

    Previsione prematura, ipotesi suggestiva ma al momento meno in pole rispetto all'impiego del canadese o del belga. Ma pur sempre un'opzione. Palla a Big Luciano.

