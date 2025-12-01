Chi gioca titolare Napoli-Juventus al posto di Vlahovic: David, Openda o cambio ruolo per Yildiz?

"Entrambi sono attaccanti centrali, nessuno è seconda punta - ha evidenziato l'allenatore toscano - Secondo me per relazione con la squadra è meglio David. Per attacco agli spazi al contrario: David viene incontro, Openda attacca la profondità. Uno è da inserimento e velocità, l'altro è razionale e di palleggio, pulito".

"Se la squadra li mette in condizione sono entrambi abbastanza bravi a fare goal, perchè in passato li hanno segnati. Poi ci sono i livelli, il carattere: sono entrambi sensibili, bravi ragazzi. Io li abbraccio volentieri, perchè necessitano di questo".

Sia con l'Udinese che a Napoli, primi due ostacoli da affrontare senza il serbo, Spalletti avrà il compito di decidere con chi sostituire Vlahovic: dalle sue parole, il ballottaggio appare apertissimo.