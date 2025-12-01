Chi gioca titolare Napoli-Juventus al posto di Vlahovic: David, Openda o cambio ruolo per Yildiz?

E adesso, senza Dusan Vlahovic, chi sarà il numero 9 della Juventus?
A Luciano Spalletti il compito di sfogliare la margherita, cercando la miglior soluzione possibile per sopperire al grave infortunio muscolare del serbo.
Senza dimenticare l'ottavo di Coppa Italia di martedì contro l'Udinese, nell'universo bianconero l'attenzione è inevitabilmente già rivolta alla supersfida di domenica prossima al Maradona contro il Napoli, crocevia fondamentale per misurare le ambizioni Scudetto della Signora.
Fin qui Jonathan David e Lois Openda, parentesi di Bodo a parte, non hanno convinto e sulla carta rappresentano le alternative naturali al serbo: ecco perché, Spalletti, dovrà valutare bene come sostituire Vlahovic. Senza scartare un eventuale cambio ruolo di Kenan Yildiz.