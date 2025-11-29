Infortunio per Vlahovic in Juventus-Cagliari: quando torna? Condizioni e tempi di recupero

"Vlahovic si è stirato, ha dolore - ha detto Spalletti a DAZN dopo il match - Proprio per non sovraccaricarlo a Bodo avevo pensato pure di metterlo, ma poi ho preferito tenermelo pronto per il Cagliari…".

"Il problema è che ha tirato forte lo 'schiaffo' alla palla ma non l'ha trovata quasi ciccandola, e questo gli ha fatto andare a vuoto la gamba. Se avesse trovato l'impatto col pallone non si sarebbe fatto male".