Infortunio per Vlahovic in Juventus-Cagliari: quando torna? Condizioni e tempi di recupero

Brutta notizia, per Luciano Spalletti, alla mezz'ora di Juventus-Cagliari.
Dusan Vlahovic fuori causa per via di un infortunio muscolare che lo costringerà ai box a lungo.
Cos'è successo? Com'è andato ko?
Brutta notizia, per Luciano Spalletti, alla mezz'ora di Juventus-Cagliari.
Dusan Vlahovic fuori causa per via di un infortunio muscolare che lo costringerà ai box a lungo.
Cos'è successo? Com'è andato ko?
Vlahovic, al 29', è andato in progressione entrando in area e calciando in diagonale, ma il tentativo è stato parato agevolmente da Caprile.
Al momento di tirare il 9 bianconero ha accusato un problema all'adduttore sinistro, che lo ha portato a fermarsi e chiedere immediatamente il cambio.
DAZN ha ricostruito il dialogo tra Vlahovic e Spalletti al momento del ritorno verso la panchina dell'attaccante (con gli occhi lucidi e quasi in lacrime, tenendosi la maglia sul volto), che all'allenatore ha confidato: "Mister, mi sono fatto molto male".
"Vlahovic si è stirato, ha dolore - ha detto Spalletti a DAZN dopo il match - Proprio per non sovraccaricarlo a Bodo avevo pensato pure di metterlo, ma poi ho preferito tenermelo pronto per il Cagliari…".
"Il problema è che ha tirato forte lo 'schiaffo' alla palla ma non l'ha trovata quasi ciccandola, e questo gli ha fatto andare a vuoto la gamba. Se avesse trovato l'impatto col pallone non si sarebbe fatto male".
Gli esami hanno confermato i timori emersi nelle ore successive alla gara contro il Cagliari.
Per Vlahovic si tratta di una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro, che comporterà uno stop prolungato.
Il rientro in campo dell’attaccante bianconero è previsto solo nel 2026, probabilmente tra febbraio e marzo.