Dusan Vlahovic injury Juventus Cagliari 29112025Getty Images
Claudio D'Amato

Infortunio per Vlahovic in Juventus-Cagliari: quando torna? Condizioni e tempi di recupero

L'infortunio accusato da Dusan Vlahovic alla mezz'ora di Juventus-Cagliari è più grave del previsto: l'esito degli esami e i tempi di recupero dell'attaccante serbo.

Brutta notizia, per Luciano Spalletti, alla mezz'ora di Juventus-Cagliari.

Dusan Vlahovic fuori causa per via di un infortunio muscolare che lo costringerà ai box a lungo.

Cos'è successo? Com'è andato ko?

  • Dusan Vlahovic injury Juventus Cagliari 29112025Getty Images

    L'INFORTUNIO DI VLAHOVIC IN JUVENTUS-CAGLIARI

    Vlahovic, al 29', è andato in progressione entrando in area e calciando in diagonale, ma il tentativo è stato parato agevolmente da Caprile.

    Al momento di tirare il 9 bianconero ha accusato un problema all'adduttore sinistro, che lo ha portato a fermarsi e chiedere immediatamente il cambio.

  • VLAHOVIC QUASI IN LACRIME: "MI SONO FATTO MOLTO MALE"

    DAZN ha ricostruito il dialogo tra Vlahovic e Spalletti al momento del ritorno verso la panchina dell'attaccante (con gli occhi lucidi e quasi in lacrime, tenendosi la maglia sul volto), che all'allenatore ha confidato: "Mister, mi sono fatto molto male".

  • COSA HA DETTO SPALLETTI SULL'INFORTUNIO DI VLAHOVIC

    "Vlahovic si è stirato, ha dolore - ha detto Spalletti a DAZN dopo il match - Proprio per non sovraccaricarlo a Bodo avevo pensato pure di metterlo, ma poi ho preferito tenermelo pronto per il Cagliari…".

    "Il problema è che ha tirato forte lo 'schiaffo' alla palla ma non l'ha trovata quasi ciccandola, e questo gli ha fatto andare a vuoto la gamba. Se avesse trovato l'impatto col pallone non si sarebbe fatto male".

  • QUANDO TORNA VLAHOVIC? I TEMPI DI RECUPERO

    Gli esami hanno confermato i timori emersi nelle ore successive alla gara contro il Cagliari.

    Per Vlahovic si tratta di una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro, che comporterà uno stop prolungato.

    Il rientro in campo dell’attaccante bianconero è previsto solo nel 2026, probabilmente tra febbraio e marzo.

