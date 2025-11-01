Chi gioca titolare in attacco alla Juventus con Spalletti? Da Conceicao, David e Vlahovic al ruolo di Yildiz: le nuove gerarchie

La sensazione, pur dovendo attendere il responso del campo e le scelte che Spalletti andrà ad effettuare nelle prossime settimane, è che gli attaccanti titolari della sua Juventus possano essere Francisco Conceicao, Dusan Vlahovic e Yildiz.

Il portoghese a destra nel 4-3-3 troverebbe il proprio habitat naturale, il serbo si sta ergendo a leader nel momento più difficile e merita fiducia, mentre il 10 non si discute e rappresenta presente e futuro della Signora.