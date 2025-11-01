Chi gioca titolare in attacco alla Juventus con Spalletti? Da Conceicao, David e Vlahovic al ruolo di Yildiz: le nuove gerarchie

Una Juventus da rimettere a nuovo. Nella testa, nelle gambe e nelle idee.
Luciano Spalletti è l'uomo scelto da Comolli & co. per rialzare la Signora, a cominciare dalla trasferta in casa della rivelazione Cremonese.
Niente Kenan Yildiz contro i grigiorossi e per il toscano debutto alla guida dei bianconeri senza poter imprimere il proprio marchio sull'11 titolare, visto l'approdo alla Continassa consumatosi appena 48 ore fa.
Una volta che Spalletti potrà dedicarsi full time a Madama, la Juve risulterà plasmata all'insegna dell'identità che l'allenatore di Certaldo vorrà imprimere alla sua nuova squadra. Ruolo per ruolo, compreso l'attacco.
Come cambiano le gerarchie offensive con l'arrivo in panchina del sostituto di Tudor? Chi gioca titolare?