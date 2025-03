Chi gioca al posto di Castro in Venezia-Bologna: Dallinga, Odgaard, Fabbian e le soluzioni di Italiano

L'argentino si è fatto male in nazionale ed è pure squalificato: chi sarà il centravanti titolare del Bologna nella gara del Penzo?

Santiago Castro si è fatto male con l'Argentina, ma in ogni caso non sarebbe potuto scendere in campo con la maglia del Bologna in casa del Venezia, sabato alle 15: oltre a essere infortunato è pure squalificato.

Un doppio problema nello stesso problema per Vincenzo Italiano, che si trova ora a dover pensare al sostituto di Castro nelle prossime due partite: quella del Penzo, appunto, ma anche quella di Empoli di martedì, valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia.

Intanto, un passo alla volta: prima di Empoli c'è Venezia. E dunque, chi sarà il centravanti titolare del Bologna contro i lagunari?