Chi gioca Napoli-Torino: le possibili scelte di Calzona prima del Barcellona

Calzona pensa a qualche novità contro il Torino, pochi giorni dopo si gioca la decisiva sfida di Champions League a Barcellona.

La vittoria contro la Juventus ha restituito speranze e morale al Napoli anche in campionato, ma non c'è dubbio che al momento la sfida più importante sia quella contro il Barcellona.

L'eventuale successo in Spagna, infatti, non solo garantirebbe l'accesso ai quarti di Champions League ma permetterebbe al Napoli di restare in corsa anche per la partecipazione al Mondiale per Club 2025, ovvero un grande obiettivo di De Laurentiis.

Ecco perché Calzona nell'anticipo di venerdì contro il Torino potrebbe optare per qualche cambio di formazione rispetto all'undici tipo.