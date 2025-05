Chi gioca Milan-Bologna di campionato: le scelte di Conceiçao e Italiano verso la finale di Coppa Italia

AC Milan vs Bologna

Le due squadre si affrontano nell'anticipo di Serie A pochi giorni prima della finale di Coppa Italia: chi gioca?

Due squadre, due partite, un trofeo in palio. Il tutto nel giro di soli pochi giorni, esattamente cinque: tanto passerà da Milan-Bologna di campionato alla finale di Coppa Italia.

Ovvio quindi che entrambi gli allenatori, in vista dell'anticipo della 36sima giornata di Serie A, stiano valutando attentamente le condizioni dei loro giocatori.

In tal senso non sono escluse sorprese nelle formazioni che scenderanno in campo venerdì sera a 'San Siro'.

Ma chi gioca Milan-Bologna di campionato? Le possibili scelte di Sergio Conceiçao e Vincenzo Italiano.