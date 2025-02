Chi gioca Juventus-Empoli di Coppa Italia, Thiago Motta di nuovo in emergenza: le scelte di formazione

Juventus vs Empoli

I bianconeri tornano in campo per i quarti di finale della Coppa Italia contro l'Empoli: le scelte di Thiago Motta e chi recupera nella Juventus.

Ancora di più dopo l'eliminazione in Champions League, la Coppa Italia diventa un obiettivo prioritario per la Juventus.

Il club bianconero, peraltro, è quello ad aver conquistato più volte il trofeo che ha vinto anche nella scorsa stagione battendo in finale l'Atalanta.

Per accedere alle semifinali però c'è da superare l'Empoli, che arriva all'Allianz Stadium per affrontare in gara unica i bianconeri nei quarti di finale.

Ma chi gioca Juventus-Empoli di Coppa Italia? Chi recupera Thiago Motta?