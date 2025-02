Chi gioca in difesa nella Juventus contro l'Empoli: Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Renato Veiga, Alberto Costa e le scelte di Thiago Motta Serie A Juventus Juventus vs Empoli Empoli

Bianconeri in emergenza contro l'Empoli, out anche Kalulu: le condizioni di Cambiaso e chi gioca in difesa tra Locatelli e Renato Veiga.