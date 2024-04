Chi gioca in attacco nell'Udinese contro l'Inter? Emergenza totale per Cioffi

Emergenza in attacco per l'Udinese che, contro l'Inter, non potrà contare su alcuni elementi preziosi.

Impegno decisamente ostico per l'Udinese, alle prese con la sfida all'Inter che lunedì sera chiuderà la trentunesima giornata di Serie A. Friulani chiamati al difficile compito di uscire dal 'Bluenergy Stadium' con almeno un punto, che risulterebbe prezioso nell'ottica di una lotta per non retrocedere sempre più avvincente. Per riuscire nell'intento, Pereyra e compagni dovranno essere più forti anche delle assenze che, per quanto riguarda il reparto avanzato, saranno più di una. L'articolo prosegue qui sotto