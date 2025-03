Chi gioca contro la Germania e come cambia l'Italia: le scelte di Spalletti per il ritorno di Nations League

Germania vs Italia

Spalletti valuta alcuni cambi di formazione in vista del ritorno contro la Germania: almeno una novità per reparto nell'Italia di Dortmund.

L'Italia è uscita sconfitta dalla gara d'andata giocata contro la Germania a San Siro.

Il cammino degli azzurri in Nations League si è quindi complicato, ma anche quello verso i Mondiali 2026 rischia di mettersi in salita.

In caso di eliminazione infatti l'Italia verrà inserita nello stesso girone di qualificazione della Norvegia di Haaland.

Ecco perché Spalletti studia la formazione migliore in vista del ritorno contro la Germania in programma a Dortmund domenica sera, quando il CT potrebbe operare almeno un cambio per reparto.