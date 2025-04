Chi gioca al posto di Neres nel Napoli: conferma del 4-3-3 con Spinazzola o nuovo modulo con Raspadori

Napoli alle prese con l'infortunio di Neres: come Conte potrebbe ridisegnare la squadra nelle prossime partite.

Non ha portato buone notizie per il Napoli l'esito degli esami a cui si è sottoposto David Neres, assente per infortunio nell'ultimo match vinto a Monza dai partenopei grazie alla capocciata di McTominay.

C'è addirittura il rischio che la stagione del brasiliano sia conclusa in anticipo: nella migliore delle ipotesi potrebbe tornare a disposizione proprio a ridosso del gong del campionato, previsto per domenica 25 maggio.

Un forfait che obbligherà Conte a ridisegnare il Napoli nelle prossime cruciali sfide che risulteranno decisive per l'assegnazione dello Scudetto.