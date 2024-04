Chi gioca al posto di Lautaro in Inter-Cagliari? Arnautovic e Sanchez in lotta per un posto

Lautaro squalificato e assente certo in Inter-Cagliari: Inzaghi chiamato a sciogliere il dubbio tra Arnautovic e Sanchez.

Inter di scena contro il Cagliari nel posticipo domenicale del 32° turno di Serie A: nerazzurri a caccia di un altro successo dopo quello ottenuto allo scadere sul campo dell'Udinese, che avvicinerebbe ulteriormente allo Scudetto della seconda stella.

Al cospetto dei sardi non potrà esserci capitan Lautaro che, proprio come Pavard, dovrà scontare un turno di squalifica dopo l'ammonizione in stato di diffida rimediata al 'Bluenergy Stadium'.

Ma dunque chi ci sarà accanto a Thuram domenica sera a San Siro?