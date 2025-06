Chi gioca al posto di Conceiçao contro il Manchester City, le opzioni di Tudor: Koopmeiners, Nico Gonzalez o McKennie

Il portoghese ha lavorato a parte negli ultimi due giorni e la sua presenza col City è in forte dubbio: ecco chi può sostituirlo.

Giornata di vigilia per la Juventus che giovedì sera, al Camping World Stadium di Orlando, scende in campo per l'ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club.

I bianconeri affronteranno il Manchester City nella gara che mette in palio il primo posto nel gruppo G. Le due squadre, infatti si presentano all'appuntamento appaiate a quota 6 punti in classifica e la formazione di Tudor avrà a disposizione due risultati su tre per chiudere il raggruppamento davanti a tutti.

Chi potrebbe non prendere parte al match è però Francisco Conceicao, grande protagonista sin qui nel corso del torneo con due goal segnati nelle prime due giornate. Il portoghese, infatti, ha saltato gli ultimi due allenamenti con il gruppo, limitandosi ad un programma di lavoro personalizzato. Una scelta che lo pone inevitabilmente in dubbio per il big match di Orlando: ma chi può giocare al posto di Conceicao?