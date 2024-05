Ivan Juric lo manda in campo al Bentegodi, lui risponde con una rete dopo pochi minuti: chi è Savva?

Il Torino è spento, al Bentegodi: il finale di stagione dei granata non è esaltante quanto si credeva e, al Bentegodi, a certificarlo è il goal di Karol Swiderski.

Ivan Juric, che ha annunciato da poche ore il suo addio, manda in campo Zanos Savva, al posto di Raoul Bellanova.

Un giovane, a sorpresa, per ribaltare le sorti di una partita che sembra segnata: e che, invece, riserva il classico scenario del ragazzo all'esordio in Serie A, in goal.