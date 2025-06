Chi è Yahia Fofana, il portiere che potrebbe sostituire Milinkovic-Savic al Torino

Vanja Milinkovic-Savic a un passo dal Napoli: il Torino potrebbe ripiegare su Yahia Fofana per la sostituzione del serbo tra i pali.

Scatto decisivo del Napoli per la porta: ad affiancare Alex Meret nella prossima stagione ci sarà con ogni probabilità Vanja Milinkovic-Savic.

Accordo raggiunto tra gli azzurri e il Torino, a cui dovrebbero andare 18 milioni di euro: nell'affare potrebbe finire anche Cyril Ngonge, già allenato da Marco Baroni ai tempi del Verona.

Un'uscita che obbligherà la società granata a trovare un valido sostituto del serbo tra i pali: al momento, come riportato da 'Sky Sport', la prima ipotesi in tal senso conduce in Francia, dove gioca Yahia Fofana.