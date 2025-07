Chi è Wesley Gassova, idea del Bologna ed eventuale sostituto di Ndoye: è un compagno di squadra di Cristiano Ronaldo

Il Bologna pensa a Wesley Gassova per l'eventuale sostituzione di Ndoye: gioca all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

Il Bologna prova a cautelarsi in caso di cessione di Dan Ndoye, da tempo nel mirino del Napoli che ha chiuso l'operazione Beukema: come riportato da 'Sky Sport', i rossoblù stanno facendo un tentativo per Wesley Gassova.

L'intenzione dei felsinei sarebbe quella di chiudere per un prestito con diritto di riscatto per il giocatore di proprietà dell'Al-Nassr, dove peraltro milita anche Cristiano Ronaldo.

Si tratterebbe di una formula non definitiva, che consentirebbe al Bologna di valutare con attenzione il brasiliano per poi eventualmente procedere con l'acquisto del cartellino.