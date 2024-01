Chi è Vitinha, il nuovo rinforzo per l'attacco del Genoa

Tutto quello che c'è da sapere su Vitinha, l'attaccante che il Genoa ha prelevato dal Marsiglia negli ultimi giorni di mercato.

Ultimi giorni di calciomercato sicuramente redditizi per il Genoa, capace di centrare un obiettivo di mercato che andrà a rinforzare il pacchetto offensivo a disposizione di Alberto Gilardino.

Il club ligure, infatti, ha visto premiato il suo tentativo per portare a Genova Vitinha. L'attaccante portoghese, infatti, arriverà in Italia nella giornata di domani e firmerà con i rossoblù sulla base di un trasferimento in prestito con diritto di riscatto.

Un colpo che va inevitabilmente ad incrementare il numero di soluzioni a disposizione del tecnico biellese, che già dal prossimo turno di campionato potrà contare sul volto nuovo di casa Genoa.