Chi è Vicente Guaita, il nuovo portiere del Parma preso dopo l'infortunio di Suzuki

Il Parma corre immediatamente ai ripari dopo il grave infortunio occorso al suo portiere Zion Suzuki. Il portiere giapponese, infatti, ha riportato lafrattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide in seguito all'infortunio accusato durante Parma-Milan.
Un problema piuttosto serio che costringerà l'estremo difensore nipponico a circa 3 mesi di stop: morale della favola, i ducali ritroveranno il loro numero 1 solamente a febbraio inoltrato. Di conseguenza, il club emiliano ha deciso di porre la proverbiale pezza per andare a tamponare la defezione di Suzuki.
Il club gialloblù, infatti, è andato a pescare dal mercato degli svincolati, trovando l'accordo con Vicente Guaita, che andrà a rimpolpare la batteria portieri della squadra allenata da Carlos Cuesta.