Chi è Vicente Guaita, il nuovo portiere del Parma preso dopo l'infortunio di Suzuki

Vicente Guaita è un portiere spagnolo di 38 anni (classe 1987) cresciuto nel settore giovanile del Valencia, nonché il club con il quale ha debuttato tra i professionisti, esordendo in Coppa UEFA contro il Maritimo il 2 ottobre 2008.

La stagione seguente, la 2009/10, passa in prestito al Recreativo Huelva, in Segunda Division, ma tra novembre e dicembre del 2010 torna al Valencia - dove rimarrà fino all'estate del 2014 - per ovviare all'emergenza infortuni che aveva messo ko sia Cesar che Moya.

La successiva tappa lo vede impegnato ancora in Liga ma con la maglia del Getafe, club con il quale retrocede e torna immediatamente in massima serie tra il 2016 e il 2018. Guaita saluta poi la Spagna per provare la sua prima avventura all'estero, per la precisione in Inghilterra dove diventa il portiere del Crystal Palace giocando cinque stagioni consecutive in Premier League.

L'estate del 2023, invece, è quella del ritorno in patria: gioca le ultime due stagioni con il Celta Vigo, prima di lasciare il club in seguito alla scadenza del suo contratto lo scorso 30 giugno: ad attenderlo ora c'è il Parma.