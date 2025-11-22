Pubblicità
Vicente Guaita Celta VigoGetty Images
Michael Di Chiaro

Chi è Vicente Guaita, il nuovo portiere del Parma preso dopo l'infortunio di Suzuki

Il club ducale ha chiuso per il portiere spagnolo, attualmente svincolato, dopo l'infortunio che costringerà Suzuki ad un lungo stop.

Il Parma corre immediatamente ai ripari dopo il grave infortunio occorso al suo portiere Zion Suzuki. Il portiere giapponese, infatti, ha riportato lafrattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide in seguito all'infortunio accusato durante Parma-Milan.

Un problema piuttosto serio che costringerà l'estremo difensore nipponico a circa 3 mesi di stop: morale della favola, i ducali ritroveranno il loro numero 1 solamente a febbraio inoltrato. Di conseguenza, il club emiliano ha deciso di porre la proverbiale pezza per andare a tamponare la defezione di Suzuki.

Il club gialloblù, infatti, è andato a pescare dal mercato degli svincolati, trovando l'accordo con Vicente Guaita, che andrà a rimpolpare la batteria portieri della squadra allenata da Carlos Cuesta.

  • CHI E VICENTE GUAITA

    Vicente Guaita è un portiere spagnolo di 38 anni (classe 1987) cresciuto nel settore giovanile del Valencia, nonché il club con il quale ha debuttato tra i professionisti, esordendo in Coppa UEFA contro il Maritimo il 2 ottobre 2008.

    La stagione seguente, la 2009/10, passa in prestito al Recreativo Huelva, in Segunda Division, ma tra novembre e dicembre del 2010 torna al Valencia - dove rimarrà fino all'estate del 2014 - per ovviare all'emergenza infortuni che aveva messo ko sia Cesar che Moya.

    La successiva tappa lo vede impegnato ancora in Liga ma con la maglia del Getafe, club con il quale retrocede e torna immediatamente in massima serie tra il 2016 e il 2018. Guaita saluta poi la Spagna per provare la sua prima avventura all'estero, per la precisione in Inghilterra dove diventa il portiere del Crystal Palace giocando cinque stagioni consecutive in Premier League.

    L'estate del 2023, invece, è quella del ritorno in patria: gioca le ultime due stagioni con il Celta Vigo, prima di lasciare il club in seguito alla scadenza del suo contratto lo scorso 30 giugno: ad attenderlo ora c'è il Parma.

  • COLPO A PARAMETRO ZERO

    Essendo attualmente chiuso il calciomercato relativo ai giocatori attualmente sotto contratto con altri club, il Parma si è visto costretto a pescare dal folto elenco dei calciatori svincolati.

    Guaita, infatti, è libero dallo scorso 1° luglio, ovvero dopo la scadenza del contratto che lo legava al Celta Vigo.

  • L'ANNUNCIO DEL PARMA

    "Parma Calcio annuncia che Vicente Guaita Panadero, svincolato dal 1° luglio del 2025, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Il numero di maglia scelto è il 13" si legge sul sito ufficiale del club.

