Serie C

La società nerazzurra ha scelto l'allenatore che guiderà l'Inter U23 nella sua prima stagione di Serie C: torna Stefano Vecchi.

Dopo Juventus, Atalanta e Milan anche l'Inter avrà la sua seconda squadra dalla prossima stagione.

In attesa di conoscere il nome dell'Inter Under 23 e il girone in cui sarà inserita, i nerazzurri hanno scelto l'uomo al quale affidare la guida tecnica.

L'allenatore della seconda squadra dell'Inter sarà Stefano Vecchi, ovvero una vecchia conoscenza del club e già con una discreta esperienza alle spalle.