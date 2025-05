Chi è salvo e chi retrocede in Serie B? Salvezza in Serie A e retrocessione, le combinazioni e cosa succede a pari punti

Cagliari vs Venezia

Tutte le combinazioni, il calendario, la classifica avulsa e come funziona lo spareggio: la lotta salvezza in Serie A si infiamma negli ultimi 180'.

Gli ultimi 180 minuti del campionato di Serie A promettono uno scenario incandescente nella lotta per la salvezza.

Con il Monza già aritmeticamente retrocesso in Serie B, resta da stabilire quali saranno le altre due squadre che lo seguiranno nel prossimo campionato cadetto. La situazione è apertissima: sei squadre sono ancora coinvolte nella bagarre per non retrocedere.

Il successo del Venezia sulla Fiorentina e la vittoria dell’Empoli hanno ridotto ulteriormente il distacco tra le contendenti, complicando i calcoli e le possibili combinazioni.

Empoli, Venezia e Lecce sono al momento le più esposte al rischio, mentre Cagliari, Verona e Parma restano in una posizione più favorevole, ma senza certezze.

La permanenza in Serie A passerà dai risultati delle ultime due giornate, con incastri determinanti e possibili spareggi in caso di arrivo a pari punti.