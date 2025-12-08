Chi è il rigorista del Parma? Benedyczak ha tirato con Pellegrino in campo, la gerarchia

Benedyczak è in teoria il principale rigorista del Parma, e non Pellegrino. Nel primo penalty assegnato ai gialloblù contro il Torino, l'attaccante argentino si è incaricato della battuta non essendo presente il polacco, di fatto inizialmente in panchina.

In passato Benedyczak ha dimostrato di saperci fare dagli undici metri e dunque anche in questa stagione è considerato la prima scelta anche qualora Pellegrino sia presente in campo, come capitato nella partita dell'8 dicembre contro il Pisa.