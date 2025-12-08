Getty Images
Chi è il rigorista del Parma? Benedyczak ha tirato con Pellegrino in campo, la gerarchia
IL PRIMO RIGORISTA DEL PARMA
Benedyczak è in teoria il principale rigorista del Parma, e non Pellegrino. Nel primo penalty assegnato ai gialloblù contro il Torino, l'attaccante argentino si è incaricato della battuta non essendo presente il polacco, di fatto inizialmente in panchina.
In passato Benedyczak ha dimostrato di saperci fare dagli undici metri e dunque anche in questa stagione è considerato la prima scelta anche qualora Pellegrino sia presente in campo, come capitato nella partita dell'8 dicembre contro il Pisa.
I DATI DI BENEDYCZAK DAL DISCHETTO
Durante l'ultima stagione di Serie B, annata 2023/2024, Benedyczak ha tirato diversi rigori con il Parma, segnandoli quasi tutti.
I dati a Parma hanno fatto registrare sei conclusioni vincenti e un solo errore, quest'ultimo arrivato in occasione della sfida contro il Brescia andata in scena a marzo 2024.
Quello contro il Brescia è di fatto l'unico errore nella carriera di Benedyczak, specialista anche prima di arrivare a Parma: il totale in carriera è di 12 rigori trasformati e di un solo penalty non messo a segno.
I RIGORI DEL 2024/2025
Dopo essere stato l'incaricato nel 2023/2024, nel 24/25 Benedyczak non ha mai calciato dagli undici metri.
Lo scorso anno, infatti, Bonny (ora all'Inter) è stato il principale giocatore scelto per i rigori, così come Hernani. Quest'ultimo gioca pochissimo in questa annata causa infortuni e scelte tecniche ed è dunque sceso nella gerarchia per i penalty.
Con Benedyczak, Pellegrino ed Hernani in campo difficilmente quest'ultimo verrà scelto per tirare i rigori nonostante lo scorso anno, con il polacco davanti a tutti.
BENEDYCZAK GIOCA POCO
Benedyczak non è un titolare del Parma, dunque in qualche eventuale rigore assegnato ai gialloblù potrebbe non essere presente in campo. Per questo Pellegrino risulta la più valida alternativa in occasione dei tiri dagli undici metri, visto la sua presenza pressoché costante.
Alternative dagli undici metri possono essere il già citato Hernani, nonchè eventualmente anche Valeri.
