Chi è Nicolae Stanciu, il capitano della Romania vicinissimo al trasferimento al Genoa

I rossoblù hanno raggiunto un'intesa di massimo con il calciatore rumeno: tutto quello che c'è da sapere e i dettagli dell'operazione.

In attesa della certezza matematica, l'obiettivo salvezza per il Genoa è ormai da considerarsi in tasca. I rossoblù, con 35 punti conquistati nelle prime 30 giornate, navigano al 12° posto con ben 13 lunghezze di vantaggio sull'Empoli terzultimo. Un tesoretto che, a nove giornate dalla fine, genera una certa serenità in casa rossoblù.

Di tempo per sedersi sugli allori, però, non ce n'è e il club ligure sta già lavorando alacremente in funzione della prossima stagione. E in tal senso il Genoa è pronto a piazzare il primo colpo in vista dell'annata sportiva 2026/27, ovvero la prima full time per l'allenatore Patrick Vieira.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Grifone, infatti, è vicinissimo all'ingaggio di Nicolae Stanciu, destinato a diventare il primo rinforzo estivo di un Genoa che punta ad alzare ulteriormente l'asticella.