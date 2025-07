Chi è Michele Puller, l’italiano che salva le aziende tedesche ed ex vicepresidente del Borussia Dortmund: perché ha incontrato il presidente della Lazio Claudio Lotito

L'imprenditore veneto ed ex vicepresidente del Borussia Dortmund avvistato a Roma con il patron biancoceleste: ipotesi su piani economici e societari

Lunedì 21 luglio, Claudio Lotito è stato avvistato a Roma in compagnia di Michele Puller, imprenditore originario di Cittadella e figura di spicco nel mondo del business internazionale.

A rivelarlo è il Corriere dello Sport, che ha definito l’incontro “curioso, misterioso e inaspettato”, lasciando intendere che si sia trattato di molto più di una semplice visita di cortesia.

Puller, noto in Germania come “l’italiano che salva le aziende tedesche” e già vicepresidente del consiglio economico del Borussia Dortmund, ha una lunga esperienza nella gestione finanziaria di grandi realtà industriali e calcistiche.

L'articolo prosegue qui sotto

L’incontro con Lotito, in un momento in cui la Lazio è bloccata sul mercato per i vincoli imposti dalla FIGC, apre inevitabilmente a interrogativi su possibili scenari futuri legati alla sfera economica, gestionale e sportiva del club biancoceleste.