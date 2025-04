Chi è Maxim De Cuyper, l'esterno del Club Brugge che piace alla Juventus

I bianconeri hanno messo nel mirino il laterale belga, già affrontato in Champions League, e che sta ben figurando con il Brugge.

La Juventus, in vista della prossima estate, potrebbe decidere di intervenire sul mercato per potenziare le batterie degli esterni. In attesa di comprendere chi sarà la guida tecnica della Juve nella prossima stagione, nella lista di Cristiano Giuntoli c'è un nome che sta scalando rapidamente le posizioni.

Stiamo parlando di Maxim De Cuyper, esterno di proprietà del Club Brugge, che nel corso dell'ultima edizione della Champions League ha ben figurato proprio contro contro i bianconeri e nei playoff contro l'Atalanta.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, tra gli obiettivi della Vecchia Signora per quanto riguarda le corsie laterali c'è proprio il calciatore belga.