Chi è Max Canzi, il prossimo allenatore delle Juventus Women: ha risolto il contratto col Pontedera

Il tecnico ha dato ufficialmente il suo addio alla formazione toscana: è stato anche il vice di Zenga al Cagliari.

Non è stata una stagione semplice, quella delle Juventus Women: al secondo posto in Serie A alle spalle della Roma Campione d'Italia per la seconda annata consecutiva.

Le bianconere si sono ritrovate a dover cambiare tecnico al termine della regular season, salutando Joe Montemurro e puntando su Giuseppe Zappella.

Adesso, però, le Juventus Women hanno definito il profilo per la prossima stagione: si tratta di Max Canzi che, a questo punto, avrà il compito di restituire alle bianconere il Tricolore.