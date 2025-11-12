Chi è Maurizio Micheli, il capo scout che l'Arsenal sta strappando al Napoli: ha scoperto Hamsik e Kvaratskhelia

Non solo i trasferimenti dei giocatori: a impazzare è anche il calciomercato dei dirigenti che, in questo caso, interessa molto da vicino il Napoli.
All'ombra del Vesuvio lavora Maurizio Micheli, direttore dell'area scouting capace di raccogliere grandi consensi nel corso degli anni: merito di scelte poi rivelatesi azzeccate, con elementi che hanno fatto le fortune delle sue squadre.
L'esperienza in azzurro di Micheli potrebbe però volgere al termine: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Micheli ha accettato di unirsi all'Arsenal, tanto che il suo annuncio ufficiale è ormai imminente.