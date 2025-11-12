Pubblicità
Vittorio Rotondaro

Chi è Maurizio Micheli, il capo scout che l'Arsenal sta strappando al Napoli: ha scoperto Hamsik e Kvaratskhelia

L'Arsenal pronto a ufficializzare Maurizio Micheli, direttore dell'area scouting del Napoli: nel corso degli anni ha portato in Italia giocatori poi diventati campioni.

Non solo i trasferimenti dei giocatori: a impazzare è anche il calciomercato dei dirigenti che, in questo caso, interessa molto da vicino il Napoli.

All'ombra del Vesuvio lavora Maurizio Micheli, direttore dell'area scouting capace di raccogliere grandi consensi nel corso degli anni: merito di scelte poi rivelatesi azzeccate, con elementi che hanno fatto le fortune delle sue squadre.

L'esperienza in azzurro di Micheli potrebbe però volgere al termine: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Micheli ha accettato di unirsi all'Arsenal, tanto che il suo annuncio ufficiale è ormai imminente. 

  • CHI È MAURIZIO MICHELI

    Nato a Roma il 28 maggio 1968, Micheli inizia la sua carriera nel mondo del calcio in qualità di osservatore all'Udinese, prima del passaggio al Brescia nel 2001: in Lombardia rimane fino al 2010 in veste di direttore sportivo, anno del trasferimento al Napoli.

    In Campania Micheli ricopre il ruolo di responsabile dell'area scouting per cinque anni: tra il 2015 e il 2016 viene promosso a direttore ma al Verona, mentre nei due anni seguenti torna a essere semplice responsabile tra le fila del Bologna.

    Nel 2018 ecco il ritorno al Napoli di De Laurentiis, dove stavolta è il numero uno del comparto scout.

  • I GIOCATORI SCOPERTI DA MICHELI

    Tra le scoperte di Micheli si annoverano giocatori come Sulley Muntari, portato nemmeno maggiorenne all'Udinese dopo il fallimento della trattativa che avrebbe dovuto condurre il ghanese al Manchester United.

    Ai tempi del Brescia c'è stata l'intuizione relativa a Marek Hamsik, ironia della sorte diventato un simbolo del Napoli oltre che capitano e primatista per numero di presenze (520 in dodici stagioni) con la maglia azzurra.

    Nemmeno in Campania sono mancati i grandi colpi, tutt'altro: basti pensare a Kim e Kvaratskhelia, pilastri del Napoli di Spalletti che nel 2023 ha vinto il suo terzo Scudetto dopo 33 anni di attesa: sia il sudcoreano che il georgiano sono stati ceduti a peso d'oro e hanno permesso di iscrivere a bilancio due corpose plusvalenze.

  • PALLINO DI BERTA

    A sponsorizzare Micheli all'Arsenal è Andrea Berta, diventato direttore sportivo dei 'Gunners' lo scorso 30 marzo dopo quasi dodici anni trascorsi a stretto contatto con Diego Simeone all'Atletico Madrid.

     Micheli si unirà così al gruppo che, quest'estate, ha visto James Ellis promosso al ruolo di direttore tecnico.

