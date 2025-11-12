Chi è Maurizio Micheli, il capo scout che l'Arsenal sta strappando al Napoli: ha scoperto Hamsik e Kvaratskhelia

Tra le scoperte di Micheli si annoverano giocatori come Sulley Muntari, portato nemmeno maggiorenne all'Udinese dopo il fallimento della trattativa che avrebbe dovuto condurre il ghanese al Manchester United.

Ai tempi del Brescia c'è stata l'intuizione relativa a Marek Hamsik, ironia della sorte diventato un simbolo del Napoli oltre che capitano e primatista per numero di presenze (520 in dodici stagioni) con la maglia azzurra.

Nemmeno in Campania sono mancati i grandi colpi, tutt'altro: basti pensare a Kim e Kvaratskhelia, pilastri del Napoli di Spalletti che nel 2023 ha vinto il suo terzo Scudetto dopo 33 anni di attesa: sia il sudcoreano che il georgiano sono stati ceduti a peso d'oro e hanno permesso di iscrivere a bilancio due corpose plusvalenze.