AC Milan vs Inter

Prima convocazione tra i 'grandi' per il giovane talento della Primavera: sarà in panchina nel derby di Coppa Italia contro il Milan.

Tra i convocati di Simone Inzaghi per il derby contro il Milan, gara valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, appare il nome del giovane Matteo Lavelli.

Il tecnico dell'Inter ha deciso di chiamare per la prima volta in Prima Squadra il talento della Primavera, che siederà dunque in panchina a San Siro.

Ma chi è Matteo Lavelli? Scopriamo ruolo e caratteristiche del classe 2006 proveniente dal settore giovanile nerazzurro.