Chi è Martin Baturina, il regalo del Como a Fabregas per la prossima stagione

Como vicino all'acquisto di Martun Baturina dalla Dinamo Zagabria: innesto di qualità per il gioco di Fabregas.

Blindato Cesc Fabregas sulla panchina, per il Como è tempo di dedicarsi al calciomercato e alle mosse da portare a termine nelle prossime 'calde' settimane.

L'obiettivo è presto detto: consegnare al tecnico spagnolo una rosa ancor più competitiva rispetto a quella che ha chiuso lo scorso campionato al decimo posto, magari capace di lottare per un posto in Europa. A far gola ai lariani, a tal proposito, è il profilo di Martin Baturina.

Come riportato da Fabrizio Romano, è vicino l'accordo tra il Como e la Dinamo Zagabria proprietaria del cartellino: valutazione attorno ai 30 milioni di euro che non frena affatto l'ambiziosa società lombarda.