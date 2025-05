Chi è Marco Silva, l'allenatore accostato alla Juventus che ha chiuso all'undicesimo posto in Premier League

Portoghese, una lunga esperienza soprattutto in Premier League, Marco Silva sarebbe tra i profili seguiti da Comolli per la Juventus.

Il casting allenatore alla Juventus continua: dopo il no di Antonio Conte, svanito Gasperini, i bianconeri cercano la guida tecnica per la prossima stagione.

In realtà ad oggi la Signora un allenatore ce l'ha e si chiama Igor Tudor, per il quale è scattato il rinnovo automatico fino al 30 giugno 2026 dopo la qualificazione in Champions League.

La sensazione però è che il croato saluterà al termine del Mondiale per Club quando la Juventus è pronta a voltare pagina. Sotto tutti i punti di vista.

Quella progettata da John Elkann è una vera e propria rivoluzione che coinvolge l'assetto dirigenziale e anche la panchina. Nelle ultime ore tra i profili accostati alla Juventus è spuntato il nome di Marco Silva, attuale allenatore del Fulham.