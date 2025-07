Chi è Marc Bernal, il 'nuovo Busquets' del Barcellona che piace alla Roma

La Roma ha messo gli occhi su Marc Bernal, uno dei talenti più in vista del Barcellona: è in ripresa da un grave infortunio.

Non solo El Aynaoui: in casa Roma resta alta la soglia dell'attenzione per un nuovo colpo che andrebbe a rinforzare il reparto di centrocampo a disposizione di Gasperini.

L'ultimo nome accostato ai giallorossi è quello di Marc Bernal, gioiello del Barcellona che si sta riprendendo dal grave infortunio subìto lo scorso anno in Liga.

Come riportato da 'Sky Sport', sulle tracce del classe 2007 c'è anche il Betis, club solitamente sensibile al fascino dei giovani talenti.