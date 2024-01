Chi è Leander Dendoncker, il nuovo centrocampista del Napoli

Alla scoperta di Dendoncker, il centrocampista dell'Aston Villa pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli.

Archiviato l'amara sconfitta in Supercoppa italiana, il Napoli non perde tempo e chiude l'operazione per l'arrivo di un nuovo centrocampista.

Come riferito da Sky, infatti, il club partenopeo è vicinissimo dal definire l'arrivo di Leander Dendoncker dall'Aston Villa. Il giocatore sosterrà le visite mediche nella giornata di mercoledì 24 gennaio.

Sfumato l'arrivo di Samardzic, che già in questa sessione invernale sembrava vicinissimo al Napoli, il club di Aurelio De Laurentiis ha trovato comunque il modo per regalare un rinforzo in mediana a Walter Mazzarri.